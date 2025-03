Calciomercato.it - Addio Vlahovic, arriva il bomber da 120 milioni

L’attaccante serbo ormai fuori dal progetto Juventus e finisce per perdere attrattività per le pretendenti: affare da 120In panchina tutto il tempo con la Juventus, in campo appena quindici minuti con l’Atalanta, prima soltanto otto con il Verona. Ventitré minuti complessivi nelle ultime tre giornate, quelle che hanno segnato in maniera profondamente negativa la stagione bianconera. Dusanè già uscito dalla Juventus, anche se probabilmente lo farà ufficialmente soltanto a fine stagione.ilda 120(LaPresse) – Calciomercato.itLa sua situazione è nota a tutti: ricco contratto in scadenza fino al 2026, la società che ha provato a rinnovarlo al ribasso non trovando sponda da parte del calciatore ed allora la decisione è presa. Le strade si divideranno: dove e quanto lo diranno soltanto i prossimi mesi, ma difficilmente il numero 9 bianconero sarà indossato ancora una volta dala prossima stagione.