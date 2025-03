Sportnews.eu - Addio Lewis Hamilton, bomba dall’Inghilterra: “In Ferrari..”

L’esordio con la Rossa del sette volte campione del mondo è da dimenticare: l’obiettivo è quello di migliorare al più presto e diventare competitivi(Instagram)Nessuno si sarebbe immaginato un avvio stellare, ma forse neanche così negativo. Il primo Gp dialla guida dellaè tutto da dimenticare. L’inglese ha concluso la gara di Melbourne al decimo posto, dopo che anche nelle qualifiche aveva evidenziato come ci fossero molti problemi e molto lavoro da fare per tenere il passo dei migliori. Però c’era sempre la speranza che in gara, il Re Nero, potesse inventarsi qualcosa e regalare qualche gioia ai tifosi. Al netto anche della pioggia, che sicuramente non è stato un alleato, la prima uscita in Rosso è da dimenticare.Un decimo posto amaroSolamente un decimo posto per l’inglese all’esordio in(Instagram)Quello che più rende amaro il ritorno dall’Australia è sicuramente quel senso di impotenza che si è percepito guardando la gara dalla tv.