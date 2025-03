Addio allo storico Lucio Villari | fu allievo a Napoli di Federico Chabod

Leggi su Ildenaro.it

Studioso specializzato nel periodo tra Settecento e Novecento, aveva concentrato il suo lavoro soprattutto sull’Europa e Stati Uniti, indagando in particolare la Rivoluzione francese, la nascita e l’affermazione del capitalismo e l’Italia del Risorgimento, dedicandostesso tempo una specifica attenzione all’influenza del pensiero politico di Niccolò Machiavelli: lo, uno degli ultimi grandi maestri della sua generazione, è morto nella serata di domenica 16 marzo all’ospedale Gemelli di Roma all’età di 91 anni. Accanto a lui fino all’ultimo, come apprende l’Adnnkronos, i figli Alberto e Anna e la moglie Fausta Cataldi. Era il fratello di Rosario(1925-2017), illustredell’età moderna, noto per il manuale di storia per i licei e gli istituti tecnici pubblicato da Laterza negli anni ’70 e ristampato per due decenni.