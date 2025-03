Dayitalianews.com - Addio al grande storico Lucio Villari, il professore aveva 91 anni

91. Eradi storia contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre. Era fratello di Rosario(1925-2017), anche lui illustredell’età moderna, famoso per il noto manuale di storia utilizzato nei licei e gli istituti tecnici pubblicato da Laterza.Lo, uno dei maggiori studiosi italiani di storia moderna e contemporanea, è morto nella notte (17 marzo) all’ospedale Gemelli di Roma all’età di 91. Accanto a lui fino all’ultimo, come riporta l’Adnnkronos, i figli Alberto e Anna e la moglie Fausta Cataldi.Ilera nato il 26 agosto 1933 a Bagnara Calabra, nella provincia di Reggio Calabria,è statodi storia contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre. Ha scritto numerosi saggi sulla storia dal Settecento al Novecento, in particolare sulle idee e sulla vita sociale.