Addio al giudice Compagnini. Presidente del Tribunale federale

Grave lutto nel calcio dilettantistico toscano. È scomparso Carmine, ildelTerritoriale e della Corte di Appello Sportiva, una delle persone che ha fatto la storia del Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd a cominciare dagli anni ‘80 in un lungo cammino nel segno di serietà e competenza. "era apprezzato e stimato da tutti - afferma ildel Comitato Regionale Toscana Lnd, Paolo Mangini - come persona risoluta, decisa, austera ma capace di saper ascoltare. L’educazione e la correttezza lo hanno contraddistinto in questi suoi incarichi di grande importanza e sempre senza mai alzare i toni". Inoltre Mangini tiene ad aggiungere: "Ha svolto la sua attività con passione, abnegazione, competenza, imparzialità e onestà che ha consentito in tutti questi anni di fare del nostro Comitato un punto di riferimento Nazionale e garantire alle Società il giusto e doveroso ascolto nell’ottica del rispetto assoluto dei ruoli.