Thesocialpost.it - Addio a Luca Lodetti, piange il mondo del calcio: aveva un male incurabile

Leggi su Thesocialpost.it

Ildellombardo è in lutto per la scomparsa di, ex calciatore di 35 anni, deceduto a causa di una malattiadiagnosticata nel febbraio 2024.lascia un figlio di due anni, Riccardo, e una comunità profondamente colpita dalla sua perdita.Nato a Brembate Sopra,ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Atalanta e del Milan, arrivando fino alla Primavera sotto la guida di allenatori come Alberico Evani e Filippo Galli. La sua carriera professionistica si è sviluppata principalmente in Serie D, dove ha militato in squadre come Darfo Boario, Pro Sesto, Alzanocene, Colognese, Mezzolara e Faenza. Ha inoltre avuto esperienze all’estero, giocando nella Serie A maltese con le maglie del Marsaxlokk e dei Naxxar Lions.Dopo il ritiro dalnel 2019,ha avviato l’agenzia di pratiche automobilistiche “Truck Consult” a Brembate Sopra.