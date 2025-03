Corrieretoscano.it - Addio a Emilie Dequenne, migliore attrice al Festival di Cannes 1999

Aveva solo 43 anni l’belgadeceduta lunedi 17 marzo all’ospedale Gustave Roussy di Villejuif, nella regione di Parigi.aveva rivelato nell’ottobre 2023 di soffrire di una rara e aggressiva forma di cancro, un tipo di tumore che si sviluppa nella corteccia surrenale, cioè nella parte esterna delle ghiandole surrenali.Nel programma ‘Sept à huit’ della rete televisiva francese TF1, nel dicembre 2024,si era mostrata, forte e toccante, nel condividere il suo dolore per l’implacabilità della malattia e per i circa trenta farmaci che era costretta a prendere ogni giorno.Era sempre per colpa della malattia chesi era dovuta tenere lontana dai riflettori, nonostante fosse riuscita a salire sulle scale del Palais deldinel maggio 2024 per celebrare il 25esimo anniversario del film Rosetta.