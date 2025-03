Quotidiano.net - Addio a Emilie Dequenne, l’attrice di ‘Rosetta’ morta a 43 anni per un tumore raro

Leggi su Quotidiano.net

Parigi, 17 marzo 2025 – Il mondo del cinema piangebelga, scoperta all'età di 18per il suo primo ruolo in "Rosetta", èall'età di 43nella regione di Parigi, a causa di un. Lo ha annunciato il suo agente Danielle Gain. Aveva trascorso diversi giorni in cure palliative presso l'ospedale Gustave Roussy.aveva rivelato nell'ottobre del 2023 di essere affetta da un carcinoma surrenalico (del sistema endocrino), diagnosticato due mesi prima e che da allora l'aveva tenuta lontana dai set cinematografici. "Che lotta feroce! E non possiamo scegliere." aveva scritto l'attrice su Instagram il 4 febbraio scorso, Giornata mondiale contro il cancro. A dicembre, aveva dichiarato a TF1 di stare lottando contro una malattia sempre più aggressiva, il che significava che "non avrebbe vissuto quanto previsto".