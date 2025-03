Internews24.com - Adani controcorrente: «Rosso a Ederson? Massa commette un grave errore! In una cosa si vedono i grandi limiti di un arbitro»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele, si esprime così riguardo al cartellinoestratto acontro i nerazzurriIntervenuto dagli studi Rai Sport durante La Domenica Sportiva, l’ex difensore nerazzurro Lelesi è soffermato sugli episodi arbitrali di Atalanta Inter. Secondo luinon andava espulso da, in quanto per lui erano da sanzionare con un fallo le strattonate di Thuram.? – «E’ molto semplice: ci sono 3 falli di Thuram su. Fischi fallo e poi non hai nessun problema su un caso di difficilissima gestione. Quello è fallo, è undi».SULA BASTONI E SUGLI ALTRI EPISODI – «Lapiù difficile per l’è la lettura da calciatore. Più riesci a ragionare da calciatore, più riesci a capire la dinamica degli scontri, sui tempi delle giocate, sulla presa di posizione del corpo.