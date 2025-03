Juventusnews24.com - Adani analizza: «Il percorso tarda a prendere una piega convincente. Quelle sono invenzioni, ecco il vero problema della Juve di Thiago Motta»

di RedazionentusNews24ha commentato il momentontus di: le parole dell’ex difensore a Rai SportA La Domenica Sportiva, Danieleha detto la sua sul momentontus di. Le parole sui bianconeri.– «Io non conoscopersonalmente. Non posso conoscere come tanti dicono di conoscere, secondo me manipolando e inventando di sana pianta, il fatto che ci siano giocatori checontro l’allenatore. Oppure che tra di loro non vanno d’accordo e che non lo sopportano. Seè una cosa vista e rivista e ritrita in questo paese, ed è una cosa che sappiamo benissimo che accade nel mondo del calcio sempre quando le cose vanno male. Se le cose vanno bene non ci si sopporta, ma si vince e siamo tutti legati, ma questiluoghi comuni.