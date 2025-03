Ilgiorno.it - Ad Assago torna l’Happiness on Tour: una live experience gratuita per la Giornata della Felicità 2025

Milano, 17 marzo– Il 20 marzo si celebra laInternazionalee per l’occasione Milano si appresta a ospitare un evento abbastanza unico nel suo genere,on. L’appuntamento è per giovedì al Forum die sarà diviso in due momenti, uno al mattino dedicato agli studenti delle scuole superiori e poi la sera, aperto a tutti. Sono attese ventimila persone. L’evento è gratuito ma occorre prenotare il biglietto qui. Organizzata dalla FondazioneETS, per promuovere il benessere attraverso l’educazione alla, la manifestazione riunirà formatori, mental coach sportivi, artisti, manager d’azienda, professori universitari, musicisti e creator digitali. Tra i primi ospiti confermati ci sono Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di comunicazione strategica e linguistica in Italia; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e imprenditore visionario; Sebastiano Gravina, conosciuto come “Videociecato”, un influencer e content creator diventato ormai simbolo di resilienza; Pasquale Acampora, mental coach e formatore sportivo; Matteo Fraziano, giovane shadowartist e illusionista italiano; Walter Rolfo, formatore e PresidenteFondazioneETS.