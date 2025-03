Lanazione.it - Acqua e fango: "Ancora criticità sparse in Valdera"

Leggi su Lanazione.it

Un ritorno alla normalità non semplice, ma agevolato dalla straordinaria sinergia di tante forze in campo su tutto il territorio. Intanto sotto l’ultimo scroscio di sabato sera, una nuova frana ha martoriato la Strada Provinciale 42 a Terricciola, da e per Chianni. Il sopralluogo – viene spiegato – ha evidenziato un importante fronte franoso, che rende impossibile la riapertura della strada. La Provincia eseguirà i lavori necessari alla risoluzione della frana con l’obiettivo di riportare la situazione alla normalità il prima possibile. Superata l’allerta rossa e quella arancione, a Casciana Terme Lari restano pocheaperte. A Boschi di Lari, in via dei Boschi, l’intervento per rimuovere la frana – fa sapere il Comune sarà completato oggi. Il borgo è raggiungibile fino a via della Scuola dalle località Spinelli e Visconti.