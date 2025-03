Metropolitanmagazine.it - Achille Lauro annuncia a sorpresa Comuni mortali, il suo nuovo album

Al Festival si è classificato settimo cantando gli amori di borgata nella ballad Incoscienti Giovani, mancando di poco la cinquina finale. Terminata l’esperienza sanremese,si prepara a un anno ricco di concerti, tra i quali due date al Circo Massimo. Nella sua Roma e nel resto d’Italia ripercorrerà le principali tappe della sua eclettica discografia e, stando alle ultimissime notizie, portare in giro per la penisola musica inedita. Il cantautore trentaquattrenne, infatti, hato la prossima uscita del suo.Ildisco (già in pre order) sarà disponibile dal 18 aprile 2025 e conterrà anche il brano in gara a Sanremo. A dare la notizia è stato lui stesso, ieri, attraverso i suoi canali social; la data scelta per lacazione, il 16 marzo, non è assolutamente casuale.