Internews24.com - Acerbi monumentale su Retegui, voti super nelle pagelle dei quotidiani: «Lezione in marcatura, trovare il suo erede…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesudei: «inil suo erede.». Gli elogiin pagella per Francescosecondo isportivi al termine di Atalanta Inter. I giornali lodano la prestazione magistrale del difensore nerazzurro che ha completamente annullato l’attuale capocannoniere del campionato italiano, ovvero Mateo. L’attaccante dei bergamaschi ha toccato pochissimi palloni e non ha avuto nessuna occasione da gol: l’unica concessa, di fatto, alla squadra di Gasperini è il colpo di testa di Pasalic nel primo tempo.La Gazzetta dello Sport, 7,5 – «Dominante sempre e comunque: cambiano gli avversari, lui se li mette in tasca tutti uno dopo l’altro. Da applausi l’intervento su Samardzic».Il Corriere dello Sport, 7 – «Alza la barricata, marca a vistatogliendo qualsiasi pallone giocabile dalla portata dell’italo-argentino».