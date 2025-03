Unlimitednews.it - Accordo tra Gse e Ads per sviluppo sostenibile delle autostrade

ROMA (ITALPRESS) – Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) edello Stato, la società pubblica del settore autostradale (Ads), hanno siglato undi collaborazione istituzionale per supportare la realizzazione di un modello di autostrada che contribuisca al miglioramentoperformance ambientali e al perseguimento degli obiettivi europei di sostenibilità.L’intesa, inserita nel quadropolitiche europee per la sostenibilità ambientale e del Pniec e nelle strategie previste dal Pnrr, favorirà la transizione energetica del settore dei trasporti e la decarbonizzazione della mobilità con soluzioni orientate a sostenere la diffusione di vettori alternativi, come i biocarburanti e l’idrogeno verde, l’individuazionearee per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, lofonti energetiche rinnovabili, la riqualificazione energetica della rete autostradale e la promozione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile.