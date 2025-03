Iltempo.it - Accordo sulle nomine dei direttori: Petrecca a Rai Sport, chi va al suo posto a Rainews 24

trovatoRai. Secondo quanto svela l'Agi, la maggioranza ha raggiunto un'intesa sui nomi delle direzioni dei Tg in vista del Cda che si terrà giovedì 20 marzo e che dovrebbe dare il via libera. Alla guida di24 andrà Federico Zurzolo aldi Paoloche approderà a Rai. Nicola Rao guiderà il Giornale Radio dal mese di luglio, quando Francesco Pionati andrà in pensione. Saranno confermati invece Roberto Pacchetti alla direzione della Tgr e Pierluca Terzulli al Tg3. A Rai Italia andrà Maria Rita Grieco, attuale vicedirettrice del Tg1, e prenderà ildi Fabrizio Ferragni. Andrea Sassano, direttore di Rai Teche dovrebbe prendere ildi Flavio Mucciante alla Radiofonia.