Ilfattoquotidiano.it - Accordo in maggioranza sulle direzioni: a Rainews 24 arriva Zurzolo. Petrecca a Rai Sport, Terzulli resta al Tg3 e Rao andrà al Gr

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il centrodestra ha trovato l’per spartirsi gli incarichi dei direttori del telegiornali in Rai. Le nomine dovrebbero essere approvate dal prossimo consiglio di amministrazione, previsto per il 20 marzo. In quell’occasione i vertici di viale Mazzini ufficializzeranno un cambio della guardia alla direzione di24, dove arriverà Federico, in quota Forza Italia. Prenderà il posto di Paolo, considerato vicino a Fratelli d’Italia. Nominato nel 2021, negli anniè entrato più volte in rotta di collisione con il comitato di redazione.Solo due settimane fa è stato sfiduciato dai giornalisti di, dopo la disastrosa gestione del processo al sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Dopo la richiesta della procura di Roma di assolvere l’esponente di Fdi per il caso Cospito, il tg aveva titolato “Assoluzione per Delmastro”: come se si trattasse della sentenza.