Pisatoday.it - Accendi il tuo talento, al via i corsi gratuiti

Leggi su Pisatoday.it

il tuo: venerdì 21 marzo alle 16 a Cascina, presso la Biblioteca Comunale in via Comaschi, la cooperativa Aforisma organizza un Open Day per presentare il progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. L'evento aperto a tutti, patrocinato dalla.