Anteprima24.it - Accademia ‘Antonio Furno’, pieno di titoli nell’ultimo week-end

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” fa ildisia nella Qualificazione Regionale Gold under 17 e under 20, che nel Campionato Regionale GPG di spada, che si sono svolti lo scorso fine settimana a Portici.Nella gara regionale Gold in campo femminile vittoria d’eccellenza per Giulia Caporaso che è riuscita a conquistare in un colpo solo due; uno nella categoria under 17 e l’altro in quella under 20. Una prova maiuscola da parte della spadista dell’Olimpica che ancora una volta ha mostrato tutto il proprio talento e una grande padronanza in pedana. Nella stessa prova, ottime prestazioni per Sofia Luongo e Nina De Curtis.In campo maschile da evidenziare l’ottimo nono posto di Antonio Di Domenico e le buone prove di Riccardo De Lerma e Matteo Giardiello.