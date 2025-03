Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 17 marzo: Duilio Segoni ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

17edOltre un anno fa vi raccontammo di Giuseppe Galluzzi, il quali militò prima nella Libertas FI e poi nella Fiorentina. Come, nato il 171905. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Antonio Fusco realizzava l’ultima rete, non solo in Serie A e con la maglia della Roma. Ma torneremo a quella domenica di novant’anni fa. Compieottant’anni Paddy Mulligan, vincitore nel 1971 della Coppa delle Coppe con il Chelsea. Sessanta invece per Luisinho, che con il Vasco da Gama conquistò due campionati nazionali e la Copa Libertadores del ’97. Due settimane fa è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport (da Marco Fallisi, per essere precisi):è il quarantesimo anniversario dall’ultima partita in Serie A di Carlo Muraro. Era un derby e in quella stracittadina Vinicio Verza scriveva l’explicit realizzativo con la maglia del Diavolo.