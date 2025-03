Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo aspettato 35 anni perché diventasse un trend”: Will Smith e Tatyana Ali ricreano il balletto di “Willy, il principe di Bel-Air” sulle note di “Anxiety”

Ali si sono ritrovati dopo 35per ricreare uno dei momenti più iconici della sitcomy, ildi Bel-Air. Il motivo? Unvirale su TikTok ispirato alla scena in cui i loro personaggi,e Ashley, ballano insieme. Il video originale è tornato alla ribalta grazie alla canzonedella rapper Doechii, che ha conquistato il Grammy per il miglior album rap dell’anno. L’attore, entusiasta del revival, ha scritto su TikTok: “Li ho guardati tutti e ogni video è stato migliore del precedente! Adoro quel brano, Doechii.Ali, te lo ricordi?”.L’iniziativa non è rimasta solo un omaggio virtuale. L’attore ha deciso di ricreare la scena con, questa volta con un’ospite speciale: Doechii. L’attore ha scritto entusiasta: “Ho35questo ballocool”.