A Vicopisano torna la Staffetta di Primavera

(Pisa), 17 marzo 2025 –si prepara ad accogliere la 36ª edizione delladi, in programma sabato 22 marzo. Confermata la location storica con partenza alle ore 15:00 e cambiall’interno del Circolo Ortaccio. Il format di gara resta invariato: ogni staffettista affronterà un tracciato di 3,7 km, con un primo tratto di 2 km su asfalto in leggero falsopiano, seguito da un suggestivo passaggio su sterrato al terzo chilometro. Gli ultimi 700 metri, impegnativi e “scorbutici”, si snoderanno tra i vicoli del borgo di, culminando in una breve ma ripida salita che da sempre mette alla prova gli atleti. Fondamentale il contributo organizzativo della Podistica Le Sbarre, che garantirà la perfetta riuscita dell’evento schierando ben 70 volontari, impegnati nella preparazione dei pacchi gara, nella gestione del percorso e delle zone di cambio.