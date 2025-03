Ilgiorno.it - A spasso per la zona di Porta Garibaldi armato di katana: 18enne denunciato. In carcere due scippatori di 19 anni fermati alla stazione Domodossola

Milano, 17 marzo 2025 – Unche, a Milano, si aggirava in piazza Freud, in, con una spada giapponese tipo “” è statodagli agenti della Polfer. È accaduto venerdì sera, ma la conferma dell’arresto è stata comunicata oggi. A notarlo sono stati alcuni militari dell'Esercito di presidio nel secondo scalo ferroviario milanese, che hanno subito chiamato la Polizia di Stato. L'arma è stata sequestrata e lui, già noto per precedenti di piccole aggressioni, è stato indagato per porto illegale di strumenti atti a offendere. FermataSempre nei pressi di un'altracittadina, quella di Milano-, una pattuglia di agenti hanno fermato une un 19enne, pluripregiudicati, ritenuti i presunti autori di una rapina avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno ai ddi un viaggiatore al quale hanno strappato una collana dopo averlo aggredito con uno spray al peperoncino.