A Sky si discute di Venezia-Napoli Bergomi | Conte fa un 3-5-2 asimmetrico

Dopo, l’Inter ha vinto meritatissimamente a Bergamo per 2-0. Inzaghi ha potuto contare su Lautaro e co. ed è riuscito, difendendosi bene e trovando due reti da grande squadra, ad allungare suldi 3 punti pieni. Ildal canto suo contro ilha da recriminare su alcune (poche) occasioni create, ma è rispuntata fuori quella stanchezza che invece sembrava che contro Inter e Fiorentina fosse svanita.si è detto soddisfatto della prestazione e ha persino dichiarato che le notizie da Bergamo non avrebbero cambiato di troppo lo scenario. Così la pensano anche a Sky Sport: durante Sky Calcio Club, si è acceso un dibattito sul perché ilabbia vinto solo una partita delle ultime otto.Sky Calcio Club, sidi. Perilha buone chanceA Sky Sport si inizia il dibattito:«Il rallentamento delè evidente, fa specie che una squadra che ora abbia fatto pochi punti sia ancora lì.