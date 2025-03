Ilrestodelcarlino.it - A San Benedetto si parla di lavoro con vari esperti

Stasera alle 20.45 nella sala multimediale di San, in via Gorizia 264, il sindacalista Cristian Pancisi coordinerà il secondo l’appuntamento di formazione socio-politica su ‘Il tempo delumano’ con gli interventi di Marco Bentivogli (Base Italia), Francesca Fabbri (Confindustria Romagna) e Sara Fusco (imprenditrice presidente di Fusco Packaging Engeneering). Il ciclo di incontri è proposto per il periodo di Quaresima dalla Pastorale sociale e deldella diocesi di Forlì-Bertinoro. Tutti gli incontri saranno trasmessi in differita sul canale Youtube della diocesi di Forlì-Bertinoro. Per info: [email protected]