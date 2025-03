Lapresse.it - A Roma la prima galleria d’arte per animali: uno strumento di benessere e inclusione

Unainteramente dedicata aglidomestici e ai loro proprietari: questa è l’idea del progetto “Il gioco in una stanza”, inaugurato ail primo marzo. Non si tratta solo di un progetto artistico, ma di un vero e proprio cambiamento sociale. Per lavolta, le case potranno ospitare sulle loro pareti opere realizzate direttamente daglidomestici e dai loro compagni umani, trasformando il legame tra uomo e pet in una memoria tangibile, da custodire e ammirare nel tempo.Il progetto nasce dalla visione dell’artista e inventoreno Marco Duranti, che ha voluto dare forma a un concetto rivoluzionario: l’arte non è solo qualcosa da ammirare, ma da vivere e creare insieme. In questa esperienza, non è l’artista a realizzare il quadro, né l’animale da solo, ma è il rapporto tra il pet e il suo padrone a dare vita all’opera.