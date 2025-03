Unlimitednews.it - A Roma contro il femminicidio, incontro sul ruolo maschile nella società

(ITALPRESS) – Martedì 18 marzo 2025, alle ore 11:00, presso la Sala Giulio Cesare dell’Università Guglielmo Marconi, a, via Vittoria Colonna, 11, si terrà la conferenza stampa promossa e organizzata da Maria Grazia Cucinotta e Mariastella Giorlandino, in merito al, lo stalking, il patriarcato, il body shaming ed ogni forma di violenzale donne. E’ stato scelto di realizzare l’iniziativa a ridosso della Festa del Papà, per invitare a riflettere sulodierna.“Ancora oggi le donne vittime di, stalking e altre forme di violenza fisica e psicologica, come il body shaming, non ricevono l’ascolto adeguato. Questo problema si manifesta in modo particolarmente marcato all’interno del sistema giudiziario. È fondamentale, quindi, non solo avviare percorsi di formazione ed educazione specifici nelle scuole, ma anche adottare un approccio più attento e rigorosotutela delle donne, dei bambini e di chiunque viva situazioni di coercizione e di umiliazione.