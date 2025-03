Newsagent.it - A Pasqua c’è la Colomba alle Prugne della California

arriva la, nata in collaborazione tra ilPrune Board e il Maître Chocolatier Stefano Collomb.Questo dolce tradizionale, reinterpretato con l’aggiunta delle succose, è l’ideale da regalare o da gustare in famiglia durante le festività. La morbida consistenza delle, naturalmente prive di grassi e senza zuccheri aggiunti, si fonde armoniosamente nell’impasto soffice, creando un equilibrio perfetto di sapori e consistenze.Lasarà disponibile presso la pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Vd’Aosta e può essere ordinata sul sito Chocolat-collomb.it o telefonicamente al numero 0165 884783, al prezzo di €19. INGREDIENTI– 500gFarina di frumento tipo 00, acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito naturale,(sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico E330), miele, sale, vaniglia, aromi.