A Monteiasi al via "Falò e colori"

Tarantini Time QuotidianoTorna “”, la più longeva delle manifestazioni dell’associazione “Gruppo Anonimo 74”, attiva adal lontano 1974.L’iniziativa, in particolare, risale al primo anno di vita, quando si avvertì il bisogno di coniugare la locale tradizione deldi San Giuseppe con la cultura, ovvero con il disegno estemporaneo eseguito da alunni, dalla scuola materna fino alle superiori; l’iniziativa si è poi via via estesa andando a comprendere anche le altre fasce di età.Anche quest’anno nella serata di martedì 18 marzo, in occasione dell’accensione della “fòc’ra” a Monteaiasi, iniziativa organizzata dal Comitato parrocchiale, i volontari del “Gruppo Anonimo 74” consegneranno ai partecipanti fogli da disegno sui quali sul momento trasferiranno graficamente – senza alcun tema specifico o indicazione di terzi – le sensazioni e le emozioni che hanno provato in occasione di questo evento, non solo disegni, ma anche pensieri e poesie su altri supporti.