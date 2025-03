Ilfoglio.it - A Melbourne un altro psicodramma Ferrari

Leggi su Ilfoglio.it

George Russell oltre a evidenti doti di guida ne ha anche alcune insospettabili di predittore. Con margini di errore davvero molto stretti. Due anni fa alla prima gara disse che la Red Bull le avrebbe vinte tutte. Sbagliò solo di una, visto che i torelli fecero 21 su 22 (vinse Sainz a Singapore impedendo il monocolore). Stavolta ha predetto che la McLaren non avrà bisogno di sviluppare questa vettura durante la stagione e che può dunque già iniziare a pensare al 2026, anno di un nuovo cambiamento regolamentare, considerando già sistemata la questione 2025. Bisognerebbe chiedere a Russell anche qualche pronostico sullavisto loandato in scena a. Un grande uomo d’impresa, Ennio Doris, ricordava sempre che: “C’è anche domani”. Era il mantra che usava quando le cose non andavano per il verso giusto e la sua storia gli ha dato certamente ragione.