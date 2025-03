A lezione di calcio Inzaghi batte ancora Gasperini | Inter in una prima fuga Scudetto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sono stati tre mesi di impegni continui per le principali squadre europee. Tra queste figura anche l’di Simone, alle prese su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League.I nerazzurri sono in corsa per poter vincere tutto in questa stagione, una convinzione che si sta sempre di più confermando grazie ai risultati e alle prestazioni messe in campo. Soprattutto in campionato, dove sta aleggiando una sorta di aura negativa intorno all’: ma il Biscione ieri, in uno scontro diretto, ha mandato un segnale fortissimo. Unae piccolaverso lodopo la vittoria sull’Atalanta.imbriglia Gasp: otto vittorie di fila contro la DeaIl Napoli si ferma in Laguna: un pareggio contro il Venezia, tenuto anche da un’ex-nerazzurro come Ionut Radu, designato anche come MVP dalla Serie A.