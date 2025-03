Newsagent.it - A Firenze sbarca Bare Knuckles con Conor McGregor

Il 26 aprile Palazzo Wanny disi terrà il primo appuntamento italiano col, la boxe a mani nudeTestimonial dell’evento è, pluricampione mondiale che ha investito il suo prestigio in questa disciplina. Combatteranno fighter americani ed italiani. In particolare sono in palio un titolo europeo e un titolo mondiale.Protagonista d’eccezione, leggenda delle MMA e nuovo volto della promozione, ha dichiarato: “BKFC è la vera essenza del combattimento, siamo qui per conquistare il mondo”. Proprio lo ‘spirito’ del Calcio Fiorentino è alla base della scelta dicome città ospitante. “e l’Italia – ha sottolineato– sono la terra dei combattenti e dei gladiatori. E questo fuoco tornerà ad ardere in Italia, casa dei combattenti”.