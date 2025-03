Lanazione.it - A Firenze nuova fase dei lavori in via Guelfa

, 17 marzo 2025 – Aparte ladeiin via. Fino al 22 giugno sarà chiusa il tratto tra via San Zanobi e via Santa Reparata (intersezioni escluse). Prevista anche la revoca delle corsie preferenziali in via Ventisette Aprile (tra piazza Indipendenza e via Santa Reparata) e in piazza Indipendenza (tra via Ridolfi e via Ventisette Aprile). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Indipendenza (lato via Santa Caterina d'Alessandria) e diretti in via degli Alfani: piazza Indipendenza-via Ventisette Aprile-via Santa Reparata. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Via(lato Piazza del Crocifisso) e diretti in via degli Alfani: via-via Montanelli-piazza Indipendenza-via Ventisette Aprile-via Santa Reparata. Dal 17 marzo inizieranno anche idi riqualificazione di via di Porcellana (marciapiedi e carreggiata in pietra).