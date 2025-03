Formiche.net - A favore dei romeni, dell’Europa e della pace. Così Simion si candida alle presidenziali

A maggio la Romania dovrà scegliere il PresidenteRepubblica, dopo l’”incidente” dello scorso novembre, quando le elezioni vinte dal sovranista Calin Georgescu sono state annullate per via di possibili interferenze russe. Formiche.net ha raggiunto telefonicamente George, classe 1986, alla testa del partito rumeno AUR (anza per l’Unione dei). Al voto dello scorso novembre è giunto quarto con il 14% delle preferenze e tra due mesi riproverà con prospettive di riuscita diverse. Dallo scorso gennaio, inoltre, è vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei assieme a Marion Maréchal e Carlo Fidanza. Lei è considerato come una stella nascente dei conservatori europei. Quale il contributo che potrà offrire alla Romania?Voglio soprattutto che il mio contributo alla Romania sia il ripristinodemocrazia.