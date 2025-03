Today.it - A Different Man, l’assurdo film con protagonista Sebastian Stan

E se un giorno dovessi incontrare qualcuno che è proprio come eri tu prima che decidessi di cambiare nella convinzione di reinventarti in meglio? E se fosse quel qualcuno a essere migliore di te come lo sei adesso, migliore in tutto: nel lavoro, nelle relazioni, nello stare pacifico e realizzato.