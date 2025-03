Donnapop.it - A chi si riferiva Fedez quando ha detto “putt*na”? Non a Chiara Ferragni: ecco l’amara verità

In un audio trapelato durante le conversazioni tra Fabrizio Corona e, il rapper pronuncia una frase che ha scatenato numerose speculazioni: «Scusa, la putt**na ti ha querelato?». Molti hanno subito pensato che il riferimento fosse rivolto a, sua ex moglie.Tuttavia, la realtà è ben diversa. Lo staff diha prontamente smentito ogni ipotesi legata alla fashion influencer, chiarendo che il rapper non stava facendo alcun riferimento a lei. La smentita è arrivata tramite un comunicato ufficiale pubblicato su FanPage, in cui si specifica che l’audio diffuso da Corona non riguardava affattostesso ha preso le distanze dalla situazione, ribadendo che le affermazioni di Corona erano state costruite in modo fuorviante e allusivo. Più tardi, il rapper ha anche intrapreso azioni legali contro Corona, chiedendo un ammonimento per le sue dizioni.