Lanazione.it - A Castel San Niccolò chiude l’unica banca presente e il sindaco promette battaglia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 marzo 2025 – ASane il. Fani: “Si interrompe un rapporto di fiducia. Grave e immotivata la decisione di Intesa Sanpaolo”.rimasta aperta nel comune diSane ilAntonio Fani, affiancato dal primo cittadino di Montemignaio Roberto Pertichini,. “La filiale di Strada in Casentino raccoglie un bacino di oltre 3 mila persone, considerando anche il comune di Montemignaio – hanno spiegato Fani e Pertichini – la decisione dirla è molto grave e interrompe un rapporto di fiducia durato quasi 100 anni. Mercoledì scorso - aggiunge Fani - ho ricevuto i vertici regionali e provinciali del Gruppo Sanpaolo che mi hanno parlato di una decisione necessaria per far fronte alla politica di razionalizzazione delle filiali sostenuta da Intesa, ma in un’ottica più generale, trovo incomprensibile che Intesa lasci aperte delle filiali nei comuni limitrofi al nostro, come Pratovecchio Stia e Bibbiena dove ci sono già altre banche aperte e decida invece di privare due comuni di ogni servizio”.