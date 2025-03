Bergamonews.it - A Bergamo il networking meeting dell’Erasmus per Giovani Imprenditori

. Il programma Erasmus per(Eye) approda ail 18 e 19 marzo, portando in città circa 200 delegati tra organizzazioni intermediarie, rappresentanti della Commissione Europea e della Eismea (Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle Pmi).Il 34°, frutto della collaborazione fra il Support Office di Eye e X23 – The Innovation Bakery, avrà come sede principale il Centro Congressi Giovanni XXIII, mentre lo storico Daste ospiterà la prestigiosa cena di Gala del 18 marzo, valorizzando due location emblematiche della città.L’evento includerà visite guidate in due fiori all’occhiello del territorio: il futuristico Kilometro Rosso e il campus dell’Università dia Dalmine, oltre a workshop tematici tra cui un laboratorio innovativo sulcurato da X23.