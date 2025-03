Lopinionista.it - 8 dischi dei Rolling Stones pubblicati nel formato audio Dolby Atmos

MILANO – ABKCO Music & Records ha pubblicato per la prima volta in assoluto 6 album completi e 2 EP deinel®. Questi includono TheEP (1964) dei membri della Rock and Roll Hall of Fame, The(UK) (1964), England’s Newest Hit Makers (1964), Five by Five EP (1964), 12 X 5 (1964), TheNo. 2 (1965), The, Now! (1965) e Let It Bleed (1969). Tutti gli otto titoli sono disponibili contemporaneamente su Apple Music, TIDAL e Amazon Music.Sviluppato daLaboratories nel 2012,® è una tecnologia brevettata che rappresenta un balzo in avanti rispetto al suono surround. Va oltre la normale esperienza di ascolto e mette l’ascoltatore “all’interno” del brano, come se lo immergesse rivelando ogni dettaglio della musica con una chiarezza e una profondità senza pari.