6alCentro e il nuovo bus per la sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

Bergamo. L’equipe medica di 6al Centro, con sede sia a Bergamo sia a Brescia, inaugura al Polaresco il Bus dedicato allasui.In occasioneSettimana Lilla 2025, attiva dall’8 al 15 marzo in Lombardia per promuovere attività disui, il Centro di Diagnosi e Cura deidel Comportamento Alimentareha lanciato la campagna “Hunger To Be / Fame di Essere”, con il sostegno di sponsor tecnici e istituzionali tra cui il Comune di Bergamo, Arriva Italia e Soci Coop Mapello.L’iniziativa ha coinvolto la cittadinanza, le famiglie, le scuole, le società sportive e i professionistisalute mentale. Venerdì sera 14 marzo, allo Spazio Polaresco di Bergamo, si è svolto l’evento principalerassegna con un sold-out di 200 persone.