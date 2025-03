Laprimapagina.it - 56° edizione di Agriumbria: sconto speciale per i residenti di Bastia Umbra

Si avvicina la 56°di, uno degli eventi più attesi nel panorama fieristico umbro, che si terrà dal 28 al 30 marzo 2025 presso il Centro Fieristico Umbriafiere. Quest’anno, una grande novità attende i cittadini di: l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Umbriafiere S.p.A., ha deciso di offrire unoesclusivo per idel comune.I cittadini bastioli potranno acquistare il biglietto di ingresso per la fiera al prezzo ridotto di 6€, anziché 12€, presentando un apposito codice univoco. L’iniziativa, che ha come obiettivo quello di incentivare la partecipazione locale, è stata accolta con entusiasmo dalla comunità.Per ottenere lo, idovranno recarsi al “Teatrino” di Piazza Mazzini durante i giorni della fiera, da giovedì 27 a domenica 30 marzo, dove sarà possibile ritirare il codice da inserire sul sito ufficiale dial momento dell’acquisto del biglietto online.