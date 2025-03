Ilfattoquotidiano.it - 5000 euro per stare immersi nell’acqua per 10 giorni, l’offerta di lavoro dell’Agenzia Spaziale Europea: “In bagno su un ‘carrello’, i pasti su vassoi galleggianti”

L’Agenziapea cerca volontari disposti a un esperimento decisamente fuori dal comune: passare diecia letto, o meglio,in una speciale vasca, senza mai alzarsi, nemmeno per andare in. Il tutto con un compenso di 5 mila. Non è uno scherzo, né una trovata pubblicitaria, bensì la terza fase dell’esperimento Vivaldi. Un esperimento che, in realtà, di relax ha ben poco: i partecipanti dovranno trascorrere diecisdraiati su un letto inclinato o, per simulare gli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano.L’esperimento, ospitato presso la “clinica” Medes del Toulouse University Hospital, prevede che 10 volontari stiano sdraiati su un letto inclinato di 6 gradi, con la testa più in basso rispetto ai piedi. Gli altri 10, invece, rimarranno, protetti da un lenzuolo impermeabile, con testa e braccia al di sopra del livello dell’acqua.