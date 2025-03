Amica.it - 5 outfit per indossare gli stivali nelle mezze stagioni

L’arrivo della mezza stagione rende imprevedibile il meteo tanto quanto il guardaroba. Come vestirsi quando le temperature variano dai 10 ai 20 gradi? Alleati del meteo primaverile dall’alba dei tempi, glisono un capo must di stagione. Tantogiornate di pioggia, optando per quelli di gomma, come in quelle soleggiate, per look che danno il benvenuto al cambio armadio.di mezza stagione con gliprimavera 2025: 5 modelli per 5 occasioni. Una guida pratica, con consigli di stile e dettagli facili da replicare per sostituire le solite sneaker o i mocassini di sempre con un paio di eleganti.Meteo instabile, stile al sicuroNei mesi primaverili l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.