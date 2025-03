45 milioni di nuovi alberi in 13 città italiane parte il progetto del Mase RiforestAzione

Quifinanza.it - 4,5 milioni di nuovi alberi in 13 città italiane, parte il progetto del Mase “RiforestAzione”

Leggi su Quifinanza.it

più vivibili, sostenibili, resilienti e nature-based: il futuro dei luoghi in cui vivremo è racchiuso in queste parole. Le nostredevono imparare a diventare green e smart, sia per l’ambiente che per le persone che ci vivono, per migliorare la qualità dell’aria e delle altre risorse e la nostra salute. In questo quadro si inserisce “”, la nuova iniziativa lanciata daldedicata alla promozione della valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.Realizzato in collaborazione con Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, l’idea è semplice: sfruttare la straordinaria potenza degli, in grado di mitigare l’inquinamento atmosferico e acustico, preservare la biodiversità e ridurre i consumi energetici, oltre che migliorare il paesaggio urbano.Cosa prevede il pianoIlriguarda 13metropolitane d’Italia, che rientrano nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Pnrr.