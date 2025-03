Bolognatoday.it - 4 etti di hashish e un coltello, volto noto alla Dozza

Leggi su Bolognatoday.it

La polizia ha arrestato un cittadino tunisino, di ventiquattro anni, che ieri pomeriggio ha tentato di sfuggire a un controllo e ha aggredito gli agenti. E' avvenuto poco dopo le 14, in zona stazione, precisamente in Via Pietramellara, quando una volante del commissariato Due Torri-San.