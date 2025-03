Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Porsche e Nick Tandy verso un obiettivo storico a giugno

Penske Motorsport epotrebbero scrivere una pagina storica delle competizioni di durata il prossimoin occasione dell’edizione 2025 della 24 Ore Le. Il marchio tedesco ed il pilota inglese hanno infatti la chance di imporsi nello stesso anno nella 24h di Daytona, nella 12h Sebring e nella 24h Le, la ‘tripla corona’ delle corse di durata.La963 n. 7 ha ottenuto nell’ultimo week-end il successo a Sebring in Florida conin azione insieme a Felipe Nasr ed a Laurens Vanthoor. Il britannico, il brasiliano ed il belga hanno replicato quanto fatto a gennaio nel ‘World Center of Racing’ completando una doppietta non semplice da realizzare.Nella storia sono in totale dieci i piloti ad aver ottenuto la ‘Tripla Corona Endurance’ in carriera, nessuno è però mai riuscito a vincere le tre impegnative sfide nello stesso anno.