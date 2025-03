1923 | Julia Schlaepfer avverte che Alex non ha ancora toccato il fondo

Leggi su Cinefilos.it

chenon hailInla star, che interpretaandra nella serie,che il peggio devearrivare per il suo personaggio in questa stagione. Dopo essere stata separata da Spencer Dutton nella prima stagione, nella secondaintraprende un viaggio in America da sola. Dopo aver subito esami disumani a Ellis Island come immigrata, viene derubata e aggredita nella seconda stagione, episodio 4.In un’intervista con TV Line,anticipa che qualcosa di peggio è all’orizzonte. Ecco cosa ha detto:Dopo Ellis Island, si sente un po’ come, ‘OK, posso farcela. L’ho fatto da sola. Non avevo nessuno che mi proteggesse. Spencer non c’era. Sono sopravvissuta all’inimmaginabile. Questa è la cosa peggiore che potesse accadere“, mi dice durante una chat su Zoom.