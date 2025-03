Lanazione.it - 17 marzo 1861, nasceva l’Italia: 4 anni dopo Firenze ne divenne capitale

, 172025 - Il 17(Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera), il 4 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno sono le date fondamentali della nostra storia. Le prime due segnano la conclusione del processo risorgimentale con l’affermazione dell’Unità e dell’Indipendenza del, le altre due la riconquista della libertà del nostro Paese e la sua trasformazione in repubblica democratica. Nel lungo processo risorgimentale italiano progressivamente si è affermata l’identità politica e culturale del nostro Paese con i suoi valori costitutivi di libertà e democrazia, che ritroviamo nella nostra Costituzione; e le date importanti come il 17rappresentano l’occasione per far conoscere ai cittadini la storia della nostra nazione, dagli staterelli preunitari al Regno d’Italia.