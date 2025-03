Lopinionista.it - 164º anniversario dell’Unità nazionale, il messaggio di Brunetta

ROMA – “Ilè l’occasione per ricordare e promuovere i valori della convivenza civile e della coesione sociale. L’occasione per rilanciare il senso di appartenenza costruito in questo lungo cammino e sorretto dal patrimonio dei principi costituzionali. Democrazia, giustizia, libertà”. Così su Telegram il presidente del Cnel Renato, ex ministro della pubblica amministrazione.“In un’epoca di così profonde trasformazioni globali e di tensioni geopolitiche, i simboli dell’identitàrinnovano di giorno in giorno il significato del nostro vivere insieme e l’importanza di un impegno comune per un futuro prospero e inclusivo, fondato sulla solidarietà e il rispetto reciproco. Un impegno che passa attraverso una sempre più ampia partecipazione, il dialogo sociale e il ruolo ineludibile dei corpi intermedi”, aggiunge