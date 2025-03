13 anni di Super! | si festeggia con ‘Miraculous’

Leggi su Funweek.it

13di!. Martedì 18 marzo! – il brand di Paramount per bambini e ragazzi presente sul canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky –il suo 13esimo compleanno. Imenti inizieranno ufficialmente alle 14:10 quando partirà la maratona con gli episodi della quinta stagione di Miraculous. Un lungo pomeriggio di avventure che si concluderà con il vero regalo di compleanno.LEGGI ANCHE: Ambra Angiolini in ‘BFF – Best Friends Forever’: «Non tutte le donne si innamorano»Alle 19:30, infatti, ci sarà il film Miraculous Londra: ai Confini del Tempo, una prima tv – in onda su! – per concludere alla grande la giornata del compleanno con tutti i fan del brand e di Miraculous.In questo film, Marinette, nei pdi Chronobug, collabora con Bunnyx per affrontare un misterioso avversario che viaggia nel tempo e ha scoperto la sua identità segreta come Ladybug.